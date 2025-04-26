Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Шахтера поделился, как ему удалось достичь отметки 1000 в футболке горняков
1000
Шахтар
В матче 25-го тура УПЛ "Шахтер" – "Колос" полузащитник донецкого клуба Марлон Гомес забил 1000-й гол.
Вчера во время тренировки бразильцу вручили футболку с числом 1000. Полузащитник поделился эмоциями по этому достижению.
"Я очень счастлив! Это, конечно, приятное достижение. Я должен отметить всех приложивших руку к этому бразильцев — и тех, кто находится в команде сейчас, и тех, кто выступал за клуб раньше все эти годы и помогал "Шахтеру" завоевывать трофеи и вписывал свои имена в историю. Хочу поблагодарить всех хлоп всем моим соотечественникам, которые помогли увеличить количество забитых мячей в бразильской истории "Шахтера".
Популярное сейчас
- Символично. Динамо может положить конец 25-летней серии Шахтера
- Григорий Суркис: Не сомневаюсь, что Ребров отреагирует на дилетантские советы длиннющей очереди так называемых экспертов
- Официально. Известно, где Динамо будет проводить еврокубковые матчи следующего сезона
- Выход Динамо в финал Кубка Украины потянул за собой гарантирование еврокубков для другого участника УПЛ
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО