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Игрок Шахтера поделился, как ему удалось достичь отметки 1000 в футболке горняков

Премьер-лига

1000

Игрок Шахтера поделился, как ему удалось достичь отметки 1000 в футболке горняков

Шахтар

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В матче 25-го тура УПЛ "Шахтер" – "Колос" полузащитник донецкого клуба Марлон Гомес забил 1000-й гол.

Вчера во время тренировки бразильцу вручили футболку с числом 1000. Полузащитник поделился эмоциями по этому достижению.

"Я очень счастлив! Это, конечно, приятное достижение. Я должен отметить всех приложивших руку к этому бразильцев — и тех, кто находится в команде сейчас, и тех, кто выступал за клуб раньше все эти годы и помогал "Шахтеру" завоевывать трофеи и вписывал свои имена в историю. Хочу поблагодарить всех хлоп всем моим соотечественникам, которые помогли увеличить количество забитых мячей в бразильской истории "Шахтера".

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Источник:
fcshakhtar
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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