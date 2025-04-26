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Черноморец - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец – Рух: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 26.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
chornomorets.football
Субботний игровой день в родной УПЛ очным противостоянием откроют одесская и львовская команда. Противостояние середняка и аутсайдера. Первая встреча "Черноморца" и "Руха" в текущей кампании завершилась ничьей - 1:1.
И если с командой Виталия Пономарева более-менее в целом все понятно – "желто-черные" в концовке этого сезона будут бороться разве что за место в верхней части турнирной таблицы. То для "моряков" "голодные игры", а именно битва за выживание в элите украинского футбола только начинается.
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Матч начнется в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
УПЛ, 26-й тур. 26.04.2025
Одесса, стадион "Черноморец"
"Черноморец" 13:00 "Рух"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
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