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"Это удалишь": блоггер показал базу Шахтера изнутри – ВИДЕО
Один из футболистов на этом заработал
Фото: ФК Шахтар
Широко известный в узких кругах блоггер Антон Мурафа продемонстрировал тренировку и непосредственно базу "Шахтера" изнутри. Она расположена в местности Святошино под Киевом.
Блогер (якобы) случайно встретил полузащитника "горняков" Артема Бондаренко на заправке и договорился с ним о возможности снять видео на базе. Сразу они отправились в Святошино.
Там есть кадры раздевалки, столовой, тренажерного зала, восстановительной комнаты и полей. Также в видео попал и тренер вратарей Андрей Пятов, который после неудавшегося удара в шутку попросил удалить кадр.
Кстати, жена Артема Оля в комментариях написала, что 100 долларов в дом Бондаренко так и не принес.
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