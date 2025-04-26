"Это удалишь": блоггер показал базу Шахтера изнутри – ВИДЕО

Широко известный в узких кругах блоггер Антон Мурафа продемонстрировал тренировку и непосредственно базу "Шахтера" изнутри. Она расположена в местности Святошино под Киевом.

Блогер (якобы) случайно встретил полузащитника "горняков" Артема Бондаренко на заправке и договорился с ним о возможности снять видео на базе. Сразу они отправились в Святошино.

Там есть кадры раздевалки, столовой, тренажерного зала, восстановительной комнаты и полей. Также в видео попал и тренер вратарей Андрей Пятов, который после неудавшегося удара в шутку попросил удалить кадр.

Кстати, жена Артема Оля в комментариях написала, что 100 долларов в дом Бондаренко так и не принес.