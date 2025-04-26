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ЛНЗ – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ – Кривбасс: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 26.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
fckryvbas.com
В рамках 26-го тура УПЛ ЛНЗ в Черкассах будет принимать "Кривбасс". Обе команды весной выглядят не лучшим образом. Кризис ЛНЗ затянулся и даже приход зимой Романа Григорчука не дает ожидаемого эффекта.
"Кривбасс" также весной очень нестабилен, и поэтому приставка борца за еврокубковые места с каждым туром отдаляется от команды. У клуба куча своих внутренних проблем, которые не дают команде думать исключительно о футболе.
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Матч начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
УПЛ, 26-й тур. 26.04.2025
Черкассы, стадион "Черкассы-Арена"
"ЛНЗ" 15:30 Кривбасс"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
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