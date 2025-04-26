  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Оболонь – Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь – Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Оболонь – Карпаты: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 26.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Оболонь – Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Оболонь" борется за выживание и каждый матч для киевлян на вес золота. "Карпаты" за счет удачных матчей в последнее время поднялись в верхнюю часть турнирной таблицы и потенциально могут претендовать на еврокубки.

Favbet
5.00
3.15
1.91
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Матч начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

  • Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 26-й тур. 26.04.2025
Киев, "Оболонь-Арена"
"Оболонь" 18:00 "Карпаты"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Телетрансляція матчу Оболонь - Карпати
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
В их числе и Динамо. Только две команды в Европе не проигрывали матчи в чемпионате
yellow-arrow
Ворскла – Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
yellow-arrow
Динамо подтвердило информацию о проведении еврокубковых матчей в Польше
Оболонь (Киев) УПЛ Украинская Премьер-лига Карпаты (Львов) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости