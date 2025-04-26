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Оболонь – Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь – Карпаты: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 26.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Оболонь" борется за выживание и каждый матч для киевлян на вес золота. "Карпаты" за счет удачных матчей в последнее время поднялись в верхнюю часть турнирной таблицы и потенциально могут претендовать на еврокубки.
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Матч начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
УПЛ, 26-й тур. 26.04.2025
Киев, "Оболонь-Арена"
"Оболонь" 18:00 "Карпаты"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
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