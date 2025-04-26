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Генеральный директор Кривбасса принял участие в Конгрессе УАФ

Премьер-лига

И сыграл в товарищеском матче

Генеральный директор Кривбасса принял участие в Конгрессе УАФ

Фото: Кривбас

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Вчера в Доме футбола в Киеве состоялся XXVII Конгресс Украинской ассоциации футбола, в котором принял участие генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко.

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Как отмечает официальный сайт криворожской команды, во время Конгресса УАФ были утверждены кадровые вопросы и избрание председателей, заместителей председателей и членов органов осуществления футбольного правосудия организации.

Также перед Конгрессом состоялся товарищеский матч между его делегатами. Владимир Баенко сыграл за команду "желтых" президента УАФ Андрея Шевченко, которая в итоге победила команду "синих" — 6:3.

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Источник:
fckryvbas
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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