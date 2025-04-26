Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Генеральный директор Кривбасса принял участие в Конгрессе УАФ
И сыграл в товарищеском матче
Фото: Кривбас
Вчера в Доме футбола в Киеве состоялся XXVII Конгресс Украинской ассоциации футбола, в котором принял участие генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко.
Как отмечает официальный сайт криворожской команды, во время Конгресса УАФ были утверждены кадровые вопросы и избрание председателей, заместителей председателей и членов органов осуществления футбольного правосудия организации.
Также перед Конгрессом состоялся товарищеский матч между его делегатами. Владимир Баенко сыграл за команду "желтых" президента УАФ Андрея Шевченко, которая в итоге победила команду "синих" — 6:3.
Популярное сейчас
- Символично. Динамо может положить конец 25-летней серии Шахтера
- Ротань объяснил большие разрывы в матче с Ингульцом и сказал, кого будет поддерживать в Классическом
- Победы Александрии и Зари, непонятный бойкот Реала, арена Динамо в ЕК. Главные новости за 25 апреля
- "Это выдающийся человек, выдающийся тренер": Кравченко почтил память тренера, открывшему для него Высшую лигу
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО