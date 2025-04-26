Хочет реабилитироваться. Защитник Руха поделился мыслями о предстоящем поединке с Черноморцем

Сегодня в 13:00 "Черноморец" сыграет против "Руха".

Защитник львовской команды Виталий Роман рассказал о том, что он ожидает от игры 26-го тура УПЛ:

"Для нас важно удачно сыграть в Одессе. Только команда начала стабильно набирать очки, как произошло досадное поражение в матче с "Карпатами". Это была плохая игра в исполнении "Руха", поэтому хочется реабилитироваться перед болельщиками и порадовать их хорошим результатом в игре с "Черноморцем".

Одесситы будут иметь едва ли не последние шансы зацепиться за возможность сохранить прописку в УПЛ, поэтому наш соперник будет очень мотивирован. Мы изучали игру "Черноморца", провели тактические и теоретические занятия. Эта команда играет в боевой футбол и достаточно надежно действует в защите. Нам будет непросто, но "Рух" попытается забить как можно больше голов и получить важные для себя очки".