  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хочет реабилитироваться. Защитник Руха поделился мыслями о предстоящем поединке с Черноморцем

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хочет реабилитироваться. Защитник Руха поделился мыслями о предстоящем поединке с Черноморцем

Премьер-лига

Что ждать от игры

Хочет реабилитироваться. Защитник Руха поделился мыслями о предстоящем поединке с Черноморцем

fcrukh.com

Новина українською

Сегодня в 13:00 "Черноморец" сыграет против "Руха".

Читайте такжеЧерноморец - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Защитник львовской команды Виталий Роман рассказал о том, что он ожидает от игры 26-го тура УПЛ:

"Для нас важно удачно сыграть в Одессе. Только команда начала стабильно набирать очки, как произошло досадное поражение в матче с "Карпатами". Это была плохая игра в исполнении "Руха", поэтому хочется реабилитироваться перед болельщиками и порадовать их хорошим результатом в игре с "Черноморцем".

Одесситы будут иметь едва ли не последние шансы зацепиться за возможность сохранить прописку в УПЛ, поэтому наш соперник будет очень мотивирован. Мы изучали игру "Черноморца", провели тактические и теоретические занятия. Эта команда играет в боевой футбол и достаточно надежно действует в защите. Нам будет непросто, но "Рух" попытается забить как можно больше голов и получить важные для себя очки".

По теме
yellow-arrow
В их числе и Динамо. Только две команды в Европе не проигрывали матчи в чемпионате
yellow-arrow
Ворскла – Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
yellow-arrow
Динамо подтвердило информацию о проведении еврокубковых матчей в Польше
Рух (Львов) Виталий Роман
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fcruhlviv
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости