Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хочет реабилитироваться. Защитник Руха поделился мыслями о предстоящем поединке с Черноморцем
Что ждать от игры
fcrukh.com
Сегодня в 13:00 "Черноморец" сыграет против "Руха".
Защитник львовской команды Виталий Роман рассказал о том, что он ожидает от игры 26-го тура УПЛ:
"Для нас важно удачно сыграть в Одессе. Только команда начала стабильно набирать очки, как произошло досадное поражение в матче с "Карпатами". Это была плохая игра в исполнении "Руха", поэтому хочется реабилитироваться перед болельщиками и порадовать их хорошим результатом в игре с "Черноморцем".
Одесситы будут иметь едва ли не последние шансы зацепиться за возможность сохранить прописку в УПЛ, поэтому наш соперник будет очень мотивирован. Мы изучали игру "Черноморца", провели тактические и теоретические занятия. Эта команда играет в боевой футбол и достаточно надежно действует в защите. Нам будет непросто, но "Рух" попытается забить как можно больше голов и получить важные для себя очки".
Популярное сейчас
- Символично. Динамо может положить конец 25-летней серии Шахтера
- Ротань объяснил большие разрывы в матче с Ингульцом и сказал, кого будет поддерживать в Классическом
- "Так продолжаться не может": Первак – о разговоре с игроками после поражения Заре
- Александрия продолжает чемпионскую гонку. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО