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Сыграет ли Ракицкий? Черноморец – Рух: стартовые составы на матч
Кучер против Пономарева
Чорноморець
В 26 туре УПЛ "Черноморец" дома примет "Рух". Главные тренеры выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Черноморец": Рудько – Кисиль, Скиба, Ракицкий, Бутко – Попов, Сигеев, Габелок, Янаков – Хобленко, Мустафаев.
- Запасные хозяев: Вичный, Аниагбосо, Жаржу, Арсич, Лацабидзе, Ермаков, Райан, Белошевский, Шевцов, Панчишин, Робакидзе, Тоиров.
- "Рух": Герета – Китела, Горин, Холод, Роман – Пидгурский – Карабин, Пастух, Рябов, Рунич – Климчук.
- Запасные гостей: Ледвий, Товарницкий, Залипка, Тлумак, Джурабаев, Мухаммад, Алмазбеков, Фал, Ременяк, Погорилый.
Перед матчем "Рух" идет на девятом месте, а "Черноморец" занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. У команд 30 и 18 очков соответственно.
Старт поединка запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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