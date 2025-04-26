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Сыграет ли Ракицкий? Черноморец – Рух: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Кучер против Пономарева

Сыграет ли Ракицкий? Черноморец – Рух: стартовые составы на матч

Чорноморець

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В 26 туре УПЛ "Черноморец" дома примет "Рух". Главные тренеры выбрали стартовые составы на этот поединок.

  • "Черноморец": Рудько – Кисиль, Скиба, Ракицкий, Бутко – Попов, Сигеев, Габелок, Янаков – Хобленко, Мустафаев.
  • Запасные хозяев: Вичный, Аниагбосо, Жаржу, Арсич, Лацабидзе, Ермаков, Райан, Белошевский, Шевцов, Панчишин, Робакидзе, Тоиров.
  • "Рух": Герета – Китела, Горин, Холод, Роман – Пидгурский – Карабин, Пастух, Рябов, Рунич – Климчук.
  • Запасные гостей: Ледвий, Товарницкий, Залипка, Тлумак, Джурабаев, Мухаммад, Алмазбеков, Фал, Ременяк, Погорилый.

Перед матчем "Рух" идет на девятом месте, а "Черноморец" занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. У команд 30 и 18 очков соответственно.

Старт поединка запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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