Динамо подтвердило информацию о проведении еврокубковых матчей в Польше

"Динамо" выбрало место проведения еврокубковых матчей сезона 2025/2026. Об этом киевляне сообщили на своем официальном сайте.

Поединки “бело-синих” в следующем евросезоне состоятся на стадионе “Арена Люблин” в польском городе Люблин.

“При выборе места проведения матчей мы учли все возможные логистические детали и уверены, что это поможет команде лучше подготовиться к поединкам. Домашние игры команды проходили при великолепной атмосфере и поддержке большого количества украинских болельщиков. Сейчас из-за полномасштабного вторжения украинские клубы, к сожалению, вынуждены проводить еврокубковые матчи под эгидой УЕФА за рубежом”, – говорится в сообщении киевлян.

Именно на этом стадионе "Динамо" сыграло три матча квалификации в Лигу чемпионов в текущем сезоне: против "Партизана" (6:2), "Рейнджерс" (1:1) и "Зальцбурга" (0:2).

Средняя посещаемость на этих трех матчах составила 6718 зрителей.

"Арена Люблин" построена в 2012 году и открыта в 2014 году. Рекордная посещаемость "Арены Люблин" была установлена ​​на игре Кубка Польши 1 декабря 2021, когда 14 914 зрителей наблюдали за матчем между "Мотором" и "Легией" Современный стадион оборудован 4 закрытыми трибунами. На территории есть раздевалки, VIP-комнаты, прессзал, тренажерный зал, ресторан-кейтеринг, зона для телевизионных трансляций. Этот стадион отвечает стандартам УЕФА и имеет самый высокий рейтинг по стандартам Польской федерации футбола”, – добавляют киевляне.

Напомним, что четыре "домашних" матча группового этапа Лиги Европы в этом сезоне "Динамо" провело в Гамбурге.