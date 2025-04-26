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Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 26-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 26-го тура УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий центрального поединка 26-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

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Лидер первенства сыграет во Львове против третьей команды турнирной таблицы. Близится конец розыгрыша, Пушич и команда точно видели этот сезон не так, как он в итоге сложился. Но шанс громко хлопнуть дверью еще есть, даже несколько. Подтвердит ли "Динамо" свои амбиции? Или нас ждет паритет / поражение команды Шовковского в пользу "Александрии"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 27 апреля – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Андрей Журба

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Андрей Журба
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