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Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 26-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
UA-Футбол организует комментарий центрального поединка 26-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".
Лидер первенства сыграет во Львове против третьей команды турнирной таблицы. Близится конец розыгрыша, Пушич и команда точно видели этот сезон не так, как он в итоге сложился. Но шанс громко хлопнуть дверью еще есть, даже несколько. Подтвердит ли "Динамо" свои амбиции? Или нас ждет паритет / поражение команды Шовковского в пользу "Александрии"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 27 апреля – в 17:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Андрей Журба
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