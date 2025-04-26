  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В их числе и Динамо. Только две команды в Европе не проигрывали матчи в чемпионате

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В их числе и Динамо. Только две команды в Европе не проигрывали матчи в чемпионате

Премьер-лига

Речь идет о текущем сезоне

В их числе и Динамо. Только две команды в Европе не проигрывали матчи в чемпионате

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Во вчерашнем матче 31 тура Лиги 1 ПСЖ дома проиграл "Ницце". Парижане потерпели первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата Франции.

Таким образом, в Европе остались только две команды, которые не проигрывали в матчах высшего дивизиона своих стран: киевское "Динамо" и тираспольский "Шериф".

"Бело-синие" под руководством Александра Шовковского за 25 туров УПЛ победили 19 раз и шесть матчей завершили вничью.

"Шериф" за 14 матчей основного этапа молдавского чемпионата победил 11 раз и трижды сыграл вничью. В чемпионской группе команда из Тирасполя трижды выиграла и столько же завершила поединки с равными цифрами на табло.

В статистику вошли чемпионаты только по системе "осень-весна".

Следующий матч "Динамо" проведет 27 апреля против "Шахтера" во Львове.

По теме
yellow-arrow
Ворскла – Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
yellow-arrow
Динамо подтвердило информацию о проведении еврокубковых матчей в Польше
yellow-arrow
Одесситы все еще в зоне вылета. Черноморец - Рух. Текстовая трансляция матча УПЛ
Шериф (Тирасполь) Динамо (Киев) Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости