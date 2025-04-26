В их числе и Динамо. Только две команды в Европе не проигрывали матчи в чемпионате

Во вчерашнем матче 31 тура Лиги 1 ПСЖ дома проиграл "Ницце". Парижане потерпели первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата Франции.

Таким образом, в Европе остались только две команды, которые не проигрывали в матчах высшего дивизиона своих стран: киевское "Динамо" и тираспольский "Шериф".

"Бело-синие" под руководством Александра Шовковского за 25 туров УПЛ победили 19 раз и шесть матчей завершили вничью.

"Шериф" за 14 матчей основного этапа молдавского чемпионата победил 11 раз и трижды сыграл вничью. В чемпионской группе команда из Тирасполя трижды выиграла и столько же завершила поединки с равными цифрами на табло.

В статистику вошли чемпионаты только по системе "осень-весна".

Следующий матч "Динамо" проведет 27 апреля против "Шахтера" во Львове.