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Кривбасс в соцсетях показал ликвидацию пожара на тренировочной базе клуба. ВИДЕО

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Кривбасс в соцсетях показал ликвидацию пожара на тренировочной базе клуба. ВИДЕО

фото из соцсетей

Новина українською

"Кривбасс" в соцсетях показал ликвидацию пожара на тренировочной базе клуба.

Клуб опубликовал видео, на котором виден пожар в административном здании клуба. Это случилось в момент тренировки футболистов.

Приехали спасатели и стали тушить возгорание. На кадрах видно, как футболисты покидали базу.

Напомним, что 23 апреля криворожские СМИ сообщили об пожаре на тренировочной базе "Кривбасса". Клуб позже подтвердил информацию и сообщил о работе спасателей.

Выяснилось, что пожар возник в административном здании.

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Сейчас "Кривбасс" занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Владислав Прийменко
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