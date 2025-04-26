Кривбасс в соцсетях показал ликвидацию пожара на тренировочной базе клуба. ВИДЕО

"Кривбасс" в соцсетях показал ликвидацию пожара на тренировочной базе клуба.

Клуб опубликовал видео, на котором виден пожар в административном здании клуба. Это случилось в момент тренировки футболистов.

Приехали спасатели и стали тушить возгорание. На кадрах видно, как футболисты покидали базу.

Кривбас показав пожежу на тренувальній базі клубу



Відео: ФК Кривбас pic.twitter.com/t2KycpjJxB — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) April 26, 2025

Напомним, что 23 апреля криворожские СМИ сообщили об пожаре на тренировочной базе "Кривбасса". Клуб позже подтвердил информацию и сообщил о работе спасателей.

Выяснилось, что пожар возник в административном здании.

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Сейчас "Кривбасс" занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.