Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс в соцсетях показал ликвидацию пожара на тренировочной базе клуба. ВИДЕО
Сильно
фото из соцсетей
"Кривбасс" в соцсетях показал ликвидацию пожара на тренировочной базе клуба.
Клуб опубликовал видео, на котором виден пожар в административном здании клуба. Это случилось в момент тренировки футболистов.
Приехали спасатели и стали тушить возгорание. На кадрах видно, как футболисты покидали базу.
Кривбас показав пожежу на тренувальній базі клубу— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) April 26, 2025
Відео: ФК Кривбас pic.twitter.com/t2KycpjJxB
Напомним, что 23 апреля криворожские СМИ сообщили об пожаре на тренировочной базе "Кривбасса". Клуб позже подтвердил информацию и сообщил о работе спасателей.
Выяснилось, что пожар возник в административном здании.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Сейчас "Кривбасс" занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.
Популярное сейчас
- Зеленский встретился с Трампом в Риме
- Силы обороны ликвидировали и ранили более тысячи россиян в сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ
- Победы Александрии и Зари, непонятный бойкот Реала, арена Динамо в ЕК. Главные новости за 25 апреля
- "Это выдающийся человек, выдающийся тренер": Кравченко почтил память тренера, открывшему для него Высшую лигу
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч