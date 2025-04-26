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Рух открыл счет против Черноморца на 20 минуте: нападающий забил впервые в этом сезоне – ВИДЕО

Премьер-лига

Впервые за 20 матчей

Рух открыл счет против Черноморца на 20 минуте: нападающий забил впервые в этом сезоне – ВИДЕО

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
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В поединке 26 тура чемпионата Украины "Чернморец" в Одессе принимает "Рух". Счет во встрече был открыт на 20-й минуте.

После долгой передачи со своей части поля от Виталия Холода за спину защитнику Евгению Скибе борьбу выиграл Юрий Климчук. Нападающий ударом с левой ноги отправил мяч под левую штангу ворот.

Это первый гол нападающего в текущем сезоне. Сейчас он проводит 20 матч в этом розыгрыше УПЛ.

За дальнейшими событиями матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Черноморец (Одесса) Рух (Львов) Юрий Климчук
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