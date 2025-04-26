Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух открыл счет против Черноморца на 20 минуте: нападающий забил впервые в этом сезоне – ВИДЕО
Впервые за 20 матчей
Фото: ФК Рух
В поединке 26 тура чемпионата Украины "Чернморец" в Одессе принимает "Рух". Счет во встрече был открыт на 20-й минуте.
После долгой передачи со своей части поля от Виталия Холода за спину защитнику Евгению Скибе борьбу выиграл Юрий Климчук. Нападающий ударом с левой ноги отправил мяч под левую штангу ворот.
Это первый гол нападающего в текущем сезоне. Сейчас он проводит 20 матч в этом розыгрыше УПЛ.
За дальнейшими событиями матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зеленский встретился с Трампом в Риме
- Силы обороны ликвидировали и ранили более тысячи россиян в сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ
- Победы Александрии и Зари, непонятный бойкот Реала, арена Динамо в ЕК. Главные новости за 25 апреля
- "Это выдающийся человек, выдающийся тренер": Кравченко почтил память тренера, открывшему для него Высшую лигу
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000