Рух снова впереди в Одессе – этому поспособствовал гамбийский новичок

В поединке 26 тура чемпионата Украины "Чернморец" в Одессе принимает "Рух". Счет во встрече был открыт на 20-й минуте.

После долгой передачи со своей части поля от Виталия Холода за спину защитнику Евгению Скибе борьбу выиграл Юрий Климчук. Нападающий ударом с левой ноги отправил мяч под левую штангу ворот.

Это первый гол нападающего в текущем сезоне. Сейчас он проводит 20 матч в этом розыгрыше УПЛ.

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На 62-й минуте Алексей Хобленко восстановил паритет.

31-летний форвард "черно-синих" забил свой второй гол в текущем первенстве. На 76-й минуте Артур Рябов забил второй гол гостей.

Результативная передача в активе Бабукара Фаала.