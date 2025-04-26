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Рух снова впереди в Одессе – этому поспособствовал гамбийский новичок

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Рух снова впереди в Одессе – этому поспособствовал гамбийский новичок

Фото: ФК Рух

Новина українською

В поединке 26 тура чемпионата Украины "Чернморец" в Одессе принимает "Рух". Счет во встрече был открыт на 20-й минуте.

После долгой передачи со своей части поля от Виталия Холода за спину защитнику Евгению Скибе борьбу выиграл Юрий Климчук. Нападающий ударом с левой ноги отправил мяч под левую штангу ворот.

Это первый гол нападающего в текущем сезоне. Сейчас он проводит 20 матч в этом розыгрыше УПЛ.

За дальнейшими событиями матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

На 62-й минуте Алексей Хобленко восстановил паритет.

31-летний форвард "черно-синих" забил свой второй гол в текущем первенстве. На 76-й минуте Артур Рябов забил второй гол гостей.

Результативная передача в активе Бабукара Фаала.

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Черноморец (Одесса) Рух (Львов) Юрий Климчук
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко Максим Кучер
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