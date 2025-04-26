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Рух снова впереди в Одессе – этому поспособствовал гамбийский новичок
Похоже, что моряки останутся без новых очков
Фото: ФК Рух
В поединке 26 тура чемпионата Украины "Чернморец" в Одессе принимает "Рух". Счет во встрече был открыт на 20-й минуте.
После долгой передачи со своей части поля от Виталия Холода за спину защитнику Евгению Скибе борьбу выиграл Юрий Климчук. Нападающий ударом с левой ноги отправил мяч под левую штангу ворот.
Это первый гол нападающего в текущем сезоне. Сейчас он проводит 20 матч в этом розыгрыше УПЛ.
За дальнейшими событиями матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
На 62-й минуте Алексей Хобленко восстановил паритет.
31-летний форвард "черно-синих" забил свой второй гол в текущем первенстве. На 76-й минуте Артур Рябов забил второй гол гостей.
Результативная передача в активе Бабукара Фаала.
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