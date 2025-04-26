Судаков: Шахтер должен бороться если не за чемпионство, то хотя бы за второе место

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал свою готовность к завтрашнему матчу против "Динамо", а также настроение "горняков" на этот поединок.

"На 100% еще не готов, еще лечусь. Завтра перед игрой будем принимать решение".

Готовимся к "Динамо", как к обычному матчу. За каждую победу в УПЛ дают три очка. Для нас это принципиальный поединок. Но таким же принципиальным будет и следующий.

Конечно, для болельщиков это может оказаться важная победа. Тем более, мы уже несколько лет подряд не проигрываем киевлянам. Действительно принципиальный матч для каждого болельщика "Шахтера". Конечно, турнирное положение у нас не самое лучшее. Однако мы должны бороться если не за чемпионство, то хотя бы за второе место. А к "Александрии" сейчас семь очков", – сказал Судаков.