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Судаков: Шахтер должен бороться если не за чемпионство, то хотя бы за второе место

Премьер-лига

Туда также отрыв немаленький

Судаков: Шахтер должен бороться если не за чемпионство, то хотя бы за второе место

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал свою готовность к завтрашнему матчу против "Динамо", а также настроение "горняков" на этот поединок.

"На 100% еще не готов, еще лечусь. Завтра перед игрой будем принимать решение".

Готовимся к "Динамо", как к обычному матчу. За каждую победу в УПЛ дают три очка. Для нас это принципиальный поединок. Но таким же принципиальным будет и следующий.

Конечно, для болельщиков это может оказаться важная победа. Тем более, мы уже несколько лет подряд не проигрываем киевлянам. Действительно принципиальный матч для каждого болельщика "Шахтера". Конечно, турнирное положение у нас не самое лучшее. Однако мы должны бороться если не за чемпионство, то хотя бы за второе место. А к "Александрии" сейчас семь очков", – сказал Судаков.

Сейчас "Динамо" лидирует в чемпионате с 63 очками в активе. "Александрия" идет на третьем месте (60 баллов), "Шахтер" занимает третье место (53 пункта).

У киевлян и дончан есть еще один матч в запасе – очный поединок, запланированный на завтра на 18:00. Кроме него до финиша чемпионата останется четыре тура.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Бандера - герой (Харьков)
26.04.2025 в 14:20
Шахтёр получит своё настоящее , честно заслуженное третье место !!!
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Комментарии 3
Бандера - герой (Харьков)
26.04.2025 в 14:20
Шахтёр получит своё настоящее , честно заслуженное третье место !!!
sticker
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aleks68
26.04.2025 в 14:15
кто и что помешало бороться в матче с колосом?почему команда теряла очки в концовке матчей с разными командами и допустила такой отрыв от динамо?кто виноват в этом провальном чемпионате-пушич?игроки и менеджмент клуба?пушич для вас слишком добрый?ван леувен был злой и вы его сплавили?это не получается с пушичем?к самому судакову тоже есть вопросы-одни матчи проводит на ура,другие-опускает руки.стабильности нет.понятно что очень хочется уехать поиграть за рубеж.доказывай это на поле. коваленко тоже иногда сверкал.дождался окончания контракта и что дальше?разожрался,иногда выходит на поле и забивает раз в год.
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Vitichkaua (Кировоград)
26.04.2025 в 13:58
ЧОМУ? "Шахтар має боротись якщо не за чемпіонство, то хоча б за другу сходинку"
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