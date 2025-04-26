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Судаков: Шахтер должен бороться если не за чемпионство, то хотя бы за второе место
Туда также отрыв немаленький
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал свою готовность к завтрашнему матчу против "Динамо", а также настроение "горняков" на этот поединок.
"На 100% еще не готов, еще лечусь. Завтра перед игрой будем принимать решение".
Готовимся к "Динамо", как к обычному матчу. За каждую победу в УПЛ дают три очка. Для нас это принципиальный поединок. Но таким же принципиальным будет и следующий.
Конечно, для болельщиков это может оказаться важная победа. Тем более, мы уже несколько лет подряд не проигрываем киевлянам. Действительно принципиальный матч для каждого болельщика "Шахтера". Конечно, турнирное положение у нас не самое лучшее. Однако мы должны бороться если не за чемпионство, то хотя бы за второе место. А к "Александрии" сейчас семь очков", – сказал Судаков.
Сейчас "Динамо" лидирует в чемпионате с 63 очками в активе. "Александрия" идет на третьем месте (60 баллов), "Шахтер" занимает третье место (53 пункта).
У киевлян и дончан есть еще один матч в запасе – очный поединок, запланированный на завтра на 18:00. Кроме него до финиша чемпионата останется четыре тура.
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