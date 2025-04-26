УПЛ. Черноморец - Рух 1:2. Одесса заочно прощается с элитой

Как и предполагалось, проиграл тот, у кого больше проблем. А больше их (значительно) именно у одесситов...

Александр Кучер все-таки заменил в воротах Аниагбосо. Несмотря на более-менее приличную игру нигерийский кипер в двух турах подряд совершил две результативные ошибки. С первых минут в рамке стал Рудько. К тому же, коуч "моряков" почему-то отказался от схемы с тремя центрбеками. И как показала игра - это решение было абсолютно ошибочным. Ракицкий в силу солидного по футбольным меркам возраста банально не успевал за молодыми атакующими игроками львовян, а Скиба - очень часто проигрывал борьбу один в один для менее фактурных оппонентов. Это приводило к тотальным разрывам зон, поскольку страховать вышеупомянутых защитников было просто некому.

Наставник же "Руха" выставил на эту игру максимально экспериментальный состав. Казалось это сыграет на руку хозяевам. Тем не менее, даже отсутствие основной пары центральных защитников Дидык-Слюбик и другие ротации состава от Пономарева вообще не облегчили задачи для одесситов в контексте создания креатива.

Грусть, безнадежность и отчаяние. Примерно вот так можно описать игру "Черноморца" в первом тайме. И если в первые 20 минут хозяева еще что-то там типа пыхтели впереди, точнее будет сказать - имитировали активную деятельность. То на экваторе первого тайма гол Климчука просто добил морально футбольную Одессу. При этом мяч этот был максимально простым, в одну передачу. Заброс из глубины, капитан "Руха" отжал корпусом более габаритного вышеупомянутого Скибу и прошил вратаря соперника.

Время от времени Ракицкий, как он умеет, пытался из глубины вырезать вертикальную передачку. Но его партнеры не могли как следует обработать мяч и продолжить эту атаку. Полумомент еще был у Мустафаева - нападающий "Черноморца" с левой из-за пределов штрафной зоны неплохо пристреливался по воротам Гереты, но ощутимо неточно. На этом по сути и по факту по остроте все.

Ну нельзя так безыдейно играть против далеко неосновного состава немотивированного середняка, держа в голове предстоящий календарь (матчи с командами СаШо, Ротаня и Пушича) и положение твоей команды в таблице. И к счастью для одесситов, Кучер и его подопечные сделали выводы. В начале втором тайме "Черноморец" однозначно начал действовать динамичнее и забегал. Эта активизация и несколько минут давления от "моряков" дали свои плоды. Бутко забросил в штрафную, Попов продолжил, а Хобленко в упор расстрелял первого номера львовян и установил паритет.

Пономарев сразу же на этот пропущенный мяч отреагировал пакетом замен, что позволило вернуть инициативу. Сначала огорчить "Черноморец" во второй раз мог Китела, а буквально в следующей через одну атаке вышедший Ременяк испытал на прочность стойку ворот одесситов.

Тем не менее, "моряки" посыпались. Заменивший после перерыва Ракицкого по позиции Ермаков откровенно привез. Максимально грубая и одновременно детская ошибка опытного защитника... Фаал воспользовался этим огрехом Виталия, качнул на замахе и покатил в центр на Рябова, а тот без всяких сантиментов распечатал сетку ворот Рудько. За Кучером в этот момент, да и за всей скамейкой запасных "Черноморца", было больно смотреть. Все всё понимали...

После этого, да и вообще в концовке, уже в большинстве своем атаковали именно подопечные Пономарева. "Черноморец" что-то там пытался, однако это все было ну настолько "стерильным", что аж... В "сухом" остатке львовяне методично довели эту встречу до логического конца. Даже второй состав "Руха" не по силам нынешним "морякам". Тучи над футбольной Одессой сгущаются с новой силой. Дальше у одесситов матчи с "Шахтером", "Динамо" и "Александрией".

Так не ведут борьбу за выживание в элитном дивизионе. С таким уровнем "агрессии", точнее с ее отсутствием...

Фото пресс-службы ФК "Черноморец"

26-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 26-е апреля

Одесса, стадион "Черноморец"

Арбитр: Цыбулько Евгений

Голы: Хобленко 62 - Климчук 20, Рябов 77

"Черноморец": Рудько - Бутко (к), Ракицкий (Ермаков 46), Скиба, Кисель (Райан 62) - Янаков, Габелок (Тоиров 69), Сигеев (Лацабидзе 62), Мустафаев - Попов (Шевцов 69), Хобленко.

Запасные: Аниагбосо (в), Вечный (в), Райан, Арсич, Билошевский, Джарджу, Лацабидзе, Панчишин, Робакидзе, Тоиров, Шевцов, Ермаков.

Главный тренер: Александр Кучер.

"Рух": Герета - Роман, Холод, Горин, Китела - Пидгурский - Рунич (Алмазбеков 64), Рябов, Пастух, Карабин (Ременяк 64) - Климчук (к) (Фаал 51).

Запасные: Ледвий (в), Алмазбеков, Фаал, Джурабаев, Погорелый, Ременяк, Столярчук, Тлумак.

Главный тренер: Виталий Пономарев.

Предупреждения: Ракицкий 25, Карабин 42, Габелок 66, Мустафаев 78, Скиба 80.

Арбитр: Евгений Цыбулько.