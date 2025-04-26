Защитник Зори рассказал, как луганскому клубу удалось обыграть Левый Берег

Вчера "Заря" выиграла "Левый берег" со счетом 2:1.

Защитник "Зари" Роман Вантух прокомментировал победу в 26 туре УПЛ:

"Мы не могли рассчитывать по разным причинам на стопперов Якова Башича и Габриэля Эскинью. Тренерский штаб не прогадал, доверив место в центре обороны универсалу Кириллу Дрышлюку.

Даже когда в середине второго тайма гости забили, как говорится, необязательный гол, сократив отставание в счете до минимума, именно благодаря надежной защите у "Левого Берега" не было возможностей спастись от поражения.

Что же касается собственно игры, то важно было нивелировать основной "козырь" киевлян - неуступчивость. Нам это удалось с помощью выигранных единоборств, поиска свободных зон за спинами защитников соперника, что негативно влияло на сбалансированность. Нам удалось прервать полосу неудач, и "Заря" еще сохраняет шансы завоевать путевку в Лигу конференций".