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Хозяева четыре матча не могут победить. Известны стартовые составы на матч ЛНЗ - Кривбасс
Матч начнется в 15:30 по киевскому времени
Фото: ФК ЛНЗ
"ЛНЗ" и "Кривбасс" объявили стартовые составы на матч УПЛ.
Роман Григорчук выпускает с первых минут следующих игроков:
Кучеренко - Путря, Дайко, Муравский, Канлиенко - Танковский - Пасич, Яшари, Тилль, Эйнел - Момо.
Юрий Вернидуб в старте выпускает следующих 11 футболистов:
Клищук - Дибанго, Романчук, Понедельник, Юрчец - Вакулко, Илич - Микитишин, Твердохлеб, Кузык - Соса.
"ЛНЗ" последний раз побеждал 16 марта 2025 года в матче против "Колоса".
До поединка "ЛНЗ" занимает 11-е место с 26-ю баллами. "Кривбасс" - шестой с 38-ю очками.
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Матч начнется в 15:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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