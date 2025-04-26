Стало известно, почему главного тренера "Челси" нет на бровке.

Энцо Мареска дисквалифицирован на один матч АПЛ из-за жёлтой карточки, полученной в матче против "Фулхэма". Итальянского тренера предупредили на 90+4-й минуте матча.

Наставник "Челси" посмотрит матч с трибуны. Мареска отреагировал.

"Я не знаю, буду ли я один или с кем-то. Постараюсь быть таким, каким всегда стараюсь быть. Когда руководителя нет на месте, лидерская группа должна выйти вперёд и взять на себя ответственность".

Сегодня на бровке Вилли Кабальеро.

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Напомним, что "Челси" принимает "Эвертон". Матч начался в 14:30. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.