Ветер, равенство, но не братство. 26 тур УПЛ. ЛНЗ - Кривбасс 0:0

В 16-м туре УПЛ кризисный ЛНЗ Гргорчука принимал нестабильный "Кривбасс" Вернидуба, который, впрочем, еще сохранял шансы на 4-е, еврокубковое место в сезоне.

После ничьей с "Ингульцом" в прошлом туре, в ЛНЗ произошла кадровая революция – сразу три топ-менеджера покинули клуб, но при этом Григорчуку было выказано доверие.

По сравнению с прошлым матчем, Роман Иосифович сделал две замены в стартовом составе. В пару к Дайко в центр обороны вернулся Муравский, а на место правого вингера вернулся Пасич, который заменил не впечатлившего Макуана.

Вернидуб же ожидаемо не стал ничего менять и сегодня у "Кривбасса" вышле те же 11 игркоов, котоыре неделю назад со счетом 3:0 вынесли "Зарю".

Начали команды относительно равно, и уже на 6-й минуте ЛНЗ создал первый момент в матче – навес с уголовного замыкал головой Карлиенко, но Клищук эффектно и эффективно засейвил.

Впрочем, такое оптимистичное начало постепенно переросло в довольно тягучую игру. "Кривбасс" постепенно забрал инициативу (ЛНЗ, казалось, был и не против), вот только атаки криворожцев не были очень уж опасными. Хозяева уверенно отбивались, время от времени пытаясь убежать в контратаке, которые против ветра также не очень выходили.

Тут стоит отметить, что в Черкассах действительно было очень ветрено, и гости первый тайм провели по ветру.

В итоге, при преимуществе во владения гости за первый тайм создали также только один острый момент, и также после стандарта. После навеса с флангового штрафного Соса головой пробивал метров с 3-х, но тут уже выше всяких похвал сыграл Кучеренко.

На этом все – первый тайм завершился нулевой ничьей. Но при этом еще нужно упомянуть повреждение Эйнела, который получил повреждение уже на 5-й минуте, пытался разыграться, нов се-таки был заменен в перерыве первого тайма.

И все-таки ветер был немаловажным фактором сегодня. После перерыва команды поменялись ролями. Все то же самое, но наоборот. Уже ЛНЗ играл по ветру и выглядел предпочтительнее, больше атаковал и играл вперед. Не всегда качественно, не всегда остро, но после перерыва инициатива была уже явно за черкащанами.

И уже на 57-й минуте хозяева сотворили просто неимоверный момент, но как сотворили, так его и профукали. После паса Клищука защитник "Кривбасса" попал под прессинг, хозяева вывалились три в одного соперника, вывели фактически на пустые ворота Яшари, который не забил с пяти метров – дал мимо ворот! И если ты не реализовываешь такие моменты в таких матчах, то о чем еще можно говорить.

Интересный момент был и чуть позже, когда Пасич с фланга вошел в штрафную и заставил Юрчеца сфолить на себе. Судья без колебаний свистнул пенальти, но после проверки ВАР оказалось, что у Геннадия чуть раньше был офсайд. И он там действительно был.

Ну и также стоит отметить, что после довольно активного начала от хозяева "Кривбасс" постарался передвинуть игру в центр поля за счет мелких, а иногда и не очень мелких фолов. Градус игры, которая и так была не холодной, повысился, посыпались карточки, которых за тайм оказалось 4, а за матч – 6. Могло быть и больше, могли быть и красные, но где-то судья либеральничал, а где-то тренеры снимали особо боевых игроков, которые уже были на "горчичниках".

В итоге, в борьбе, фолах и нервах команды все-таки доиграли вничью 0:0. С одной стороны, результат, который вряд ли устроил обе стороны, тем более что моменты были, но все-таки ничья по игре.

26-й тур УПЛ, сезон 2024/25

26 апреля, Черкассы, стадион "Черкассы-Арена"

Судья: Андрей Коваленко (Полтава)

ЛНЗ (Черкассы) – "Кривбасс" (Кривой Рог) 0:0

Предупреждения: Путря, Танковский, Яшари, Тилль - Понедельник, Микитишин

ЛНЗ: Кучеренко, Каплиенко (Салиху, 75), Дайко, Муравский (Драмбаев, 75), Путря, Тилль, Яшари, Танковский (Ноникашвили, 80), Эйнел (Молло, 23), Пасич, Момо

"Кривбасс": Клищук, Юрчец, Понедельник (Икенна, 46), Романчук, Дибанго, Илич (Конате, 64), Вакулко, Кузык, Твердохлеб (Лунев, 85), Микитишин (Ндомбази, 73), Соса