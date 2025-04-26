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Антюх – о конфликте с Зарей: Хорошо, что так случилось
Форвард отличился впервые в этом сезоне
Фото: ФК Зоря Луганськ
Нападающий "Зари" Денис Антюх выступил во флеш-зоне УПЛ.ТБ.
[О голе "Левому Берегу"] "Да, я бил. Первое решение – думал принять мяч, а потом уже решил пробить. Хороший мяч вышел.
Для нас эта победа очень важна, ведь 2 последние игры проиграли. Забили гол, забили второй, могли и третий забивать. У нас были моменты. Должны были довести матч до уверенной победы. 2:0 такой счет… Пропустили и могли еще пропустить. Выиграли и хорошо”.
"Мы шагаем от матча к матчу. У нас задача побеждать в каждом матче. Мы не смотрим на таблицу. Будем стараться. Сейчас игра с "Ингульцом", 1-й тайм 1:0 проигрываем. Считаю, есть шансы, тайма хватит – можно забить 2-3 гола.
[О конфликте с клубом] Лучше не буду комментировать. Хорошо, что так случилось. Я сейчас играю и только рад, что меня вернули. Помогать команде – это главное”, – заявил футболист.
Антюх не играл в официальных матчах "черно-белых" с конца октября и до начала апреля.
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