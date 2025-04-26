Антюх – о конфликте с Зарей: Хорошо, что так случилось

Нападающий "Зари" Денис Антюх выступил во флеш-зоне УПЛ.ТБ.

[О голе "Левому Берегу"] "Да, я бил. Первое решение – думал принять мяч, а потом уже решил пробить. Хороший мяч вышел.

Для нас эта победа очень важна, ведь 2 последние игры проиграли. Забили гол, забили второй, могли и третий забивать. У нас были моменты. Должны были довести матч до уверенной победы. 2:0 такой счет… Пропустили и могли еще пропустить. Выиграли и хорошо”.