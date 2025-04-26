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Антюх – о конфликте с Зарей: Хорошо, что так случилось

Премьер-лига

Форвард отличился впервые в этом сезоне

Антюх – о конфликте с Зарей: Хорошо, что так случилось

Фото: ФК Зоря Луганськ

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Нападающий "Зари" Денис Антюх выступил во флеш-зоне УПЛ.ТБ.

[О голе "Левому Берегу"] "Да, я бил. Первое решение – думал принять мяч, а потом уже решил пробить. Хороший мяч вышел.

Для нас эта победа очень важна, ведь 2 последние игры проиграли. Забили гол, забили второй, могли и третий забивать. У нас были моменты. Должны были довести матч до уверенной победы. 2:0 такой счет… Пропустили и могли еще пропустить. Выиграли и хорошо”.

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"Мы шагаем от матча к матчу. У нас задача побеждать в каждом матче. Мы не смотрим на таблицу. Будем стараться. Сейчас игра с "Ингульцом", 1-й тайм 1:0 проигрываем. Считаю, есть шансы, тайма хватит – можно забить 2-3 гола.

[О конфликте с клубом] Лучше не буду комментировать. Хорошо, что так случилось. Я сейчас играю и только рад, что меня вернули. Помогать команде – это главное”, – заявил футболист.

Антюх не играл в официальных матчах "черно-белых" с конца октября и до начала апреля.

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Заря (Луганск) Денис Антюх
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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