Гол-шедевр на память. ФОТОрепортаж с матча Заря - Левый берег 2:1

"Заря", пожалуй, потеряла шансы на еврокубки раньше – после нескольких неудачных матчей. Но команда не прекращает бороться – и за это ей честь и уважение. В матче с "Левым берегом" именно представителю Киевщины очки были нужнее, но победила именно "Заря" – мастерство взяло свое.

Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

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