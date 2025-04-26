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Гол-шедевр на память. ФОТОрепортаж с матча Заря - Левый берег 2:1

Премьер-лига

Хотя больше нужно было именно представителю Киевщины

Гол-шедевр на память. ФОТОрепортаж с матча Заря - Левый берег 2:1

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

"Заря", пожалуй, потеряла шансы на еврокубки раньше – после нескольких неудачных матчей. Но команда не прекращает бороться – и за это ей честь и уважение. В матче с "Левым берегом" именно представителю Киевщины очки были нужнее, но победила именно "Заря" – мастерство взяло свое.

Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

Фотогалерея

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