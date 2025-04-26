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Готовы тактические сюрпризы. Марино Пушич высказался о предстоящей игре с Динамо

Премьер-лига

Первое место против третьего

Готовы тактические сюрпризы. Марино Пушич высказался о предстоящей игре с Динамо

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился своими мыслями относительно завтрашней встречи с киевским "Динамо".

Напомним, украинское дерби начнется в 18:00.

Есть информация, что "Динамо" - единственная команда в Европе, которая еще не проигрывала в своем чемпионате в этом сезоне. Имеет ли "Шахтер" желание и амбиции немного испортить им эту серию и прервать ее?

Если я не ошибаюсь, мы тоже были командой, которая в противостояниях с "Динамо" в чемпионате Украины сумела им нанести их последнее поражение. Должен отметить, что "Динамо" действительно находится в прекрасной форме, имеет это невероятное достижение, и я могу лишь отметить их комплиментами. На самом деле мы с нетерпением ждем этой игры, нас ожидает интересное противостояние. И, конечно, мы как команда, которая всегда борется за самые высокие цели, будем ставить себе цель прервать эту их замечательную серию.

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Какая сейчас атмосфера в раздевалке накануне дерби? Есть ли эта атмосфера украинского классического у бразильцев, особенно новичков, которые беспощадно присоединились, чувствуют ли они эту напряженность и важность для болельщиков этого матча?

Мы все не можем уже дождаться противостояния. Конечно же, атмосфера максимально боевая - мы готовы дать бой. Вы спрашивали о наших бразильских игроках, поэтому они, как и мы все, в ожидании этого выдающегося события. Для них каждая игра важна, так же как и для меня и всех других представителей команды. И могу заверить, что с подготовкой, с настроением проблем нет ни у кого.

Есть ли какие-то конкретные тактические сюрпризы для "Динамо", которые могут изменить ход игры?

Много. Много сюрпризов, но я не расскажу вам о них. Вы все сможете увидеть завтра. Безусловно, дерби - это особое противостояние, к которому мы готовимся с незаурядной страстью. Мы тщательно разбирали оппонента, убежден, что и они также хорошо разобрали нас, следовательно, нас ждет очень интересное как тактическое, так и стратегическое противостояние. И следует отметить, что в таких матчах, как завтрашний, на первое место выходит не столько тактика или стратегия, а то, кто кого перебегает, кто будет более готов ментально и кто лучше будет выкладываться на поле.

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Источник:
shakhtar
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Mariupol_ua (Мариуполь)
26.04.2025 в 16:13
Вы ещё слейте Киеву вот это точно будет сюрприз, давай до свидания Пушич
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Комментарии 1
Mariupol_ua (Мариуполь)
26.04.2025 в 16:13
Вы ещё слейте Киеву вот это точно будет сюрприз, давай до свидания Пушич
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