Готовы тактические сюрпризы. Марино Пушич высказался о предстоящей игре с Динамо

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился своими мыслями относительно завтрашней встречи с киевским "Динамо".

Напомним, украинское дерби начнется в 18:00.

Есть информация, что "Динамо" - единственная команда в Европе, которая еще не проигрывала в своем чемпионате в этом сезоне. Имеет ли "Шахтер" желание и амбиции немного испортить им эту серию и прервать ее?

Если я не ошибаюсь, мы тоже были командой, которая в противостояниях с "Динамо" в чемпионате Украины сумела им нанести их последнее поражение. Должен отметить, что "Динамо" действительно находится в прекрасной форме, имеет это невероятное достижение, и я могу лишь отметить их комплиментами. На самом деле мы с нетерпением ждем этой игры, нас ожидает интересное противостояние. И, конечно, мы как команда, которая всегда борется за самые высокие цели, будем ставить себе цель прервать эту их замечательную серию.

Какая сейчас атмосфера в раздевалке накануне дерби? Есть ли эта атмосфера украинского классического у бразильцев, особенно новичков, которые беспощадно присоединились, чувствуют ли они эту напряженность и важность для болельщиков этого матча?

Мы все не можем уже дождаться противостояния. Конечно же, атмосфера максимально боевая - мы готовы дать бой. Вы спрашивали о наших бразильских игроках, поэтому они, как и мы все, в ожидании этого выдающегося события. Для них каждая игра важна, так же как и для меня и всех других представителей команды. И могу заверить, что с подготовкой, с настроением проблем нет ни у кого.

Есть ли какие-то конкретные тактические сюрпризы для "Динамо", которые могут изменить ход игры?

Много. Много сюрпризов, но я не расскажу вам о них. Вы все сможете увидеть завтра. Безусловно, дерби - это особое противостояние, к которому мы готовимся с незаурядной страстью. Мы тщательно разбирали оппонента, убежден, что и они также хорошо разобрали нас, следовательно, нас ждет очень интересное как тактическое, так и стратегическое противостояние. И следует отметить, что в таких матчах, как завтрашний, на первое место выходит не столько тактика или стратегия, а то, кто кого перебегает, кто будет более готов ментально и кто лучше будет выкладываться на поле.