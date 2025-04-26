Ковалец назвал мечту Александрии

Кирилл Ковалец ответил на вопросы журналиста УПЛ.ТБ после победы над аутсайдером.

"Мы двигаемся к своей мечте, цели. Это дерби – всегда тяжело. С "Ингульцом" всем командам тяжело. За это им можно только поаплодировать и сделать комплимент. Какая мечта у "Александрии"? Побеждать в каждом матче.

[Кого поддерживаете в Классическом] "Александрия" болеет за "Александрию". Нам нужно смотреть на себя. Эту игру забыли. Почти забыли – можно немного отпраздновать. Впереди два тяжелых выезда с очень хорошими командами. Отдохнем и готовимся дальше”.