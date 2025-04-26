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Ковалец назвал мечту Александрии

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Полузащитник не стал делать громких заявлений

Ковалец назвал мечту Александрии

Фото: ФК Олександрія

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Кирилл Ковалец ответил на вопросы журналиста УПЛ.ТБ после победы над аутсайдером.

"Мы двигаемся к своей мечте, цели. Это дерби – всегда тяжело. С "Ингульцом" всем командам тяжело. За это им можно только поаплодировать и сделать комплимент. Какая мечта у "Александрии"? Побеждать в каждом матче.

[Кого поддерживаете в Классическом] "Александрия" болеет за "Александрию". Нам нужно смотреть на себя. Эту игру забыли. Почти забыли – можно немного отпраздновать. Впереди два тяжелых выезда с очень хорошими командами. Отдохнем и готовимся дальше”.

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"Да, я еще пересмотрю обязательно свои моменты. Надо забивать. Был бы счет 2:0, 3:0 – игра была бы закончена. Было бы нам намного легче. Надо над этим работать. Верю, что в следующих матчах принесу пользу своим голом.

[Остался 1 гол, чтобы стать лучшим бомбардиром клуба в УПЛ. Есть давление?] Да нет. Чтобы давило, то и моментов не было бы. Просто нужно забить этот мяч спокойно. Во время игры 100% об этом не думал. Главное, чтобы команда побеждала”, – рассказал полузащитник.

В текущем сезоне Кирилл отличился четыре раза.

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Кирилл Ковалец ФК Александрия
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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