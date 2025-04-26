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Моряки потерпели четвертое поражение в последних пяти играх с желто-черными. Черноморец – Рух 1:2. Обзор матча
Неприятный соперник для одесситов
Фото: ФК Рух
В равной игре львовский клуб смог добиться максимального результата благодаря реализации. Хозяева могли забить больше, но трижды свою команду спасал кипер Юрий-Владимир Герета, который в этом сезоне впервые появился в составе "желто-черных".
"Моряки" остаются на 15-й позиции (18 баллов), а 3 мая будут принимать "Шахтер". У подопечных Пономарева также не изменилось место в таблице (9-е), но теперь в активе 33 очка. В ближайшую пятницу коллектив будет играть дома с "Кривбассом".
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Смотрите обзор матча 26 тура УПЛ
Одесса. Стадион Черноморец
Голы: Хобленко, 62 – Климчук, 20, Рябов, 76
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