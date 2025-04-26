Шахтер – Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

27 апреля во Львове пройдет центральный матч 26 тура УПЛ 2024/25 – донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо".

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Перед этим поединком мы предлагаем вам освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.