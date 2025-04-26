  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер – Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер – Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

Классичемкому посвящается

Шахтер – Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

27 апреля во Львове пройдет центральный матч 26 тура УПЛ 2024/25 – донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо".

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Перед этим поединком мы предлагаем вам освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

По теме
yellow-arrow
Шахтер - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Стало известно, какие стадионы рассматривает Шахтер для еврокубков, - Источник
yellow-arrow
Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025
Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Украинская Премьер-лига квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости