Бывший форвард сборной Украины дал прогноз на матч Шахтер - Динамо

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от центрального матча 26-го тура УПЛ между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

- Несмотря на то, что динамовцы довольно ощутимо оторвались от ближайших преследователей - "Александрии" и "Шахтера", интрига в борьбе за золотые медали еще не исчезла. Определяющим может стать как раз противостояние на "Арене Львов". Как по мне, близость вершины должна служить для киевского клуба дополнительным стимулом сыграть через не могу и продемонстрировать свои лучшие качества.

- На ваш взгляд, то, что у динамовцев было больше времени для восстановления и непосредственной подготовки к битве с "Шахтером" может повлиять на ход событий на "Арене Львов"?

- Думаю, что да, потому что в соперничестве равных по силе оппонентов много значит каждая мелочь. Тем более, когда речь идет о непосредственной подготовке к поединку, все же, не будем забывать, что "горняки" несколько дней назад в кубковом поединке с "Полесьем" склонили чашу весов в свою сторону только в конце овертайма.

- А то, что завтра динамовцев устраивает по большому счету даже ничья не заставит их выстраивать, образно говоря, автобусы у своих ворот?

- Нет, потому что игра с "горняками" от глухой обороны может иметь негативные последствия. Надо искать свой шанс в атаке.

- Какими уязвимыми местами соперники постараются воспользоваться?

- У обеих команд есть проблемы в центре обороны, часто не хватает стабильности полузащитникам, а у киевского клуба в нападении нет замены Ванату. Все же, соперники постараются минимизировать просчеты, ведь хорошо изучили друг друга.

- Тогда кому отдаете предпочтение в Классическом?

- Склоняюсь к тому, что динамовцы возьмут верх - 2:1, благодаря более разнообразным действиям. К тому же, игрокам "Динамо" надо быть максимально настроенными, потому что "Александрия" дышит в спину. Вот почему подопечным Александра Шовковского следует постараться прыгнуть выше головы и снять с повестки дня вопрос о чемпионстве.