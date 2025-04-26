"ЛНЗ" в первом тайме сделал вынужденную замену

На 5-й минуте матча между "ЛНЗ" и "Кривбассом" столкнулись Эйнел и Юрчец. Полузащитник хозяев был с мячом и отдал передачу, когда Юрчец наступил ему на ногу. Африканский игрок закричал от боли и за пределами поля продолжил страдать от повреждения. Появились медики и стали проверять состояние.

Позже Эйнел вернулся на поле, но хромая. На 23-й минуте все-таки пришлось сделать замену - вышел Бессала.

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В этом сезоне Эйнел сыграл в 16-ти матчах "ЛНЗ", в которых забил гол и сделал одну голевую передачу.