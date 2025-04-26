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Стало известно, какие стадионы рассматривает Шахтер для еврокубков, - Источник
Интересные варианты
shakhtar.com
Стало известно, какие стадионы рассматривает "Шахтер" для еврокубков.
Донецкий клуб рассматривает стадионы в Варшаве и Кракове. Также рассматривался вариант со стадионом в Люблине, но его заняло "Динамо".
Стадион в Варшаве тоже под вопросом. Если "Легия Варшава" выиграет Кубок Польши и выйдет в еврокубки, то украинской команде придется принимать соперников в Кракове.
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Напомним, что в этом сезоне, "Шахтер" играл еврокубки в Гельзенкирхене на "Фельтинс Арене".
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Источник:BuckarooBanzai
Опубликовал: Владислав Прийменко
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