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Стало известно, какие стадионы рассматривает Шахтер для еврокубков, - Источник

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Стало известно, какие стадионы рассматривает Шахтер для еврокубков, - Источник

shakhtar.com

Новина українською

Стало известно, какие стадионы рассматривает "Шахтер" для еврокубков.

Донецкий клуб рассматривает стадионы в Варшаве и Кракове. Также рассматривался вариант со стадионом в Люблине, но его заняло "Динамо".

Стадион в Варшаве тоже под вопросом. Если "Легия Варшава" выиграет Кубок Польши и выйдет в еврокубки, то украинской команде придется принимать соперников в Кракове.

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Напомним, что в этом сезоне, "Шахтер" играл еврокубки в Гельзенкирхене на "Фельтинс Арене".

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Источник:
BuckarooBanzai
Опубликовал: Владислав Прийменко
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