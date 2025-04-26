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Зелено-белые против зелено-белых. Обнародованы составы на матч Оболонь - Карпаты
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Фото: fc.obolon.ua
В 26-м туре УПЛ встретятся между собой "Оболонь" и "Карпаты". Матч пройдет в Киеве, на стадионе "Оболонь Арена".
Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами. Старт игры - в 18:00.
Стартовый состав "Оболони": Марченко Денис, Стасюк Петр, Дубко Валерий, Приймак Владислав (К), Карась Даниил, Ильин Олег, Курко Василий, Витенчук Вадим, Груша Виталий, Бычек Константин, Устименко Денис.
Запасные: Федоровский Назарий, Рыбка Александр, Осман Александр, Грисьо Максим, Мороз Тарас, Близниченко Виктор, Слободян Олег, Мединский Игорь, Черненко Руслан, Суханов Сергей, Тарануха Ростислав, Теслюк Денис.
Стартовый состав "Карпат": Кинарейкин Яков, Мирошниченко Денис (К), Стецьков Тимур, Бабогло Владислав, Полегенько Павел, Альварес, Бруниньо, Чачуа Амбросий, Костенко Ян, Очеретько Олег, Краснопир Игорь.
Запасные: Киричок Николай, Адамюк Владимир, Пидлепенец Евгений, Игорь Невес, Квасница Илья, Федор Олег, Клименко Владислав, Танда Патрисио Дамиан, Шах Артур, Кемкин Александр, Домчак Назар.
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