  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Зелено-белые против зелено-белых. Обнародованы составы на матч Оболонь - Карпаты

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зелено-белые против зелено-белых. Обнародованы составы на матч Оболонь - Карпаты

Премьер-лига
Обновлено

Ваши прогнозы?

Зелено-белые против зелено-белых. Обнародованы составы на матч Оболонь - Карпаты

Фото: fc.obolon.ua

Новина українською

В 26-м туре УПЛ встретятся между собой "Оболонь" и "Карпаты". Матч пройдет в Киеве, на стадионе "Оболонь Арена".

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами. Старт игры - в 18:00.

Стартовый состав "Оболони": Марченко Денис, Стасюк Петр, Дубко Валерий, Приймак Владислав (К), Карась Даниил, Ильин Олег, Курко Василий, Витенчук Вадим, Груша Виталий, Бычек Константин, Устименко Денис.

Запасные: Федоровский Назарий, Рыбка Александр, Осман Александр, Грисьо Максим, Мороз Тарас, Близниченко Виктор, Слободян Олег, Мединский Игорь, Черненко Руслан, Суханов Сергей, Тарануха Ростислав, Теслюк Денис.

Стартовый состав "Карпат": Кинарейкин Яков, Мирошниченко Денис (К), Стецьков Тимур, Бабогло Владислав, Полегенько Павел, Альварес, Бруниньо, Чачуа Амбросий, Костенко Ян, Очеретько Олег, Краснопир Игорь.

Запасные: Киричок Николай, Адамюк Владимир, Пидлепенец Евгений, Игорь Невес, Квасница Илья, Федор Олег, Клименко Владислав, Танда Патрисио Дамиан, Шах Артур, Кемкин Александр, Домчак Назар.

По теме
yellow-arrow
Шахтер - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Стало известно, какие стадионы рассматривает Шахтер для еврокубков, - Источник
yellow-arrow
Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2025
Оболонь (Киев) УПЛ Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости