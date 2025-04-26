Шахтер - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Украинское Классическое"! Центральный матч тура и главное противостояние всего чемпионата. На неделе обе наши команды сумели пробиться в финал национального Кубка: "горняки" Марино Пушича (1:0) в овертаймах дожали житомирское "Полесье", а динамовцы под руководством Александра Шовковского сокрушили перволиговую "Буковину" (4:1).

Первая встреча "Шахтера" и "Динамо" в этом сезоне завершилась ничьей - 1:1. А разница между коллективами в турнирной таблице сейчас составляет 10 зачетных баллов.

Статистическое историческое преимущество в очных противостояниях именно на стороне столичной команды, впрочем динамовцы не побеждали дончан уже более четырех (4!) лет. Последний раз, "бело-синие" обыгрывали "горняков" еще в далеком 2021-м году - тогда "Динамо" тренировал еще Мирча Луческу.

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Поединок 26-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Шахтер" - "Динамо" состоится в воскресенье, 27-го апреля 2025-го года, в 18:00 . Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

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