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Шахтер - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Украинское Классическое"! Центральный матч тура и главное противостояние всего чемпионата. На неделе обе наши команды сумели пробиться в финал национального Кубка: "горняки" Марино Пушича (1:0) в овертаймах дожали житомирское "Полесье", а динамовцы под руководством Александра Шовковского сокрушили перволиговую "Буковину" (4:1).
Первая встреча "Шахтера" и "Динамо" в этом сезоне завершилась ничьей - 1:1. А разница между коллективами в турнирной таблице сейчас составляет 10 зачетных баллов.
Статистическое историческое преимущество в очных противостояниях именно на стороне столичной команды, впрочем динамовцы не побеждали дончан уже более четырех (4!) лет. Последний раз, "бело-синие" обыгрывали "горняков" еще в далеком 2021-м году - тогда "Динамо" тренировал еще Мирча Луческу.
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- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок 26-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Шахтер" - "Динамо" состоится в воскресенье, 27-го апреля 2025-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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