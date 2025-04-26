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Одесский корабль медленно тонет. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 1:2
Очередное поражение
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
По ходу сезона "Черноморец" сменил тренера, но пока это не стало панацеей. Команда продолжает терять очки и тонуть. Медленно "Черноморец" приближается к Первой лиге.
А "Рух", несмотря на все скептические прогнозы, комфортно чувствует себя в середине турнирной таблицы.
Что происходило на поле? Видел и фотографировал фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица.
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