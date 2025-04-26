Роман Григорчук о матче с Кривбассом: Надо принять этот результат

Тренер "ЛНЗ" Роман Григорчук прокомментировал матч с "Кривбассом".

По словам наставника, в матче были положительные моменты

"Реакция футболистов - все грустные сидят, расстроенные. Где-то, наверное, понимали, что были близко к победе. Есть немножко негатива. Если правильно анализировать, я думаю что сегодня больше было положительных моментов. Для меня сегодня был сделан шаг вперед. В плане не игры в целом, а моментов. Не думаю, что сейчас надо опускать руки или грустить по счету. Надо принять этот результат и продолжать работать. Сегодня мы увидели правильность наших действий, направление нашей работы. Заканчиваю свой комментарий позитивом", - сказал Григорчук.

Тренер рассказал, как изменилась игра из-за травмы Эйнела.

"Такие вынужденные замены, как правило, неуместны. В перерыве между таймами у нас есть немного времени, можем сделать коррективы. Где-то посередине тайма человек получает травму - это плохо для нас. Могу сказать, что в целом мы не пострадали. Футболисты на поле быстро отреагировали на незначительные изменения. Мы не чувствовали потерю. Только переживаю по поводу травмы Эйнела - чтобы не было ничего страшного, чтобы травма была не серьезной, потому что он для нас важный игрок", - сказал тренер.

Григорчук заявил, что во втором тайме у команды были моменты.

"По второму тайму. Были очень близко к победному результату и забитым голам. Минимум в одном моменте. Это банальное невезение. Когда в пустые ворота не забивается мяч с 5-6 метров. К сожалению, так происходит. Не придаем этому большого значения. Понимали, что во втором тайме намного крепче держали игру в своих руках, более системно атаковали. На мой взгляд преимущество было во втором тайме", - сказал наставник "ЛНЗ".

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Напомним, что матч между "ЛНЗ" и "Кривбассом" закончился со счетом 0:0.