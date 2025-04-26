Оболонь забила Карпатам на 20 минуте встречи – ВИДЕО

“Оболонь” и “Карпаты” встречаются в рамках 26 тура УПЛ в Киеве. На 20-й минуте хозяева открыли счет во встрече.

Во время вертикальной атаки "пивоваров" Ильин получил мяч на правом фланге. Он прострелил в штрафную, а мяч пролетел мимо всех, пока Стасюк не подобрал его. Левый защитник отделал круглого и пробил в левый угол ворот.

Это дебютный гол Петра в этом чемпионате за 20 матчей. Он оформил гол впервые с сезона 2020/2021 – тогда выступал еще за "Мариуполь".

За ходом дальнейших событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Football.