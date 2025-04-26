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Придерживаются своей стратегии. Пономарев прокомментировал победу над Черноморцем
Рух празднует
Фото: Чорноморець
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев оценил выступление своих подопечных в матче 26-го тура УПЛ против "Черноморца" (2:1).
"Это была сложная игра. "Черноморец" борется за выживание и это последние шансы для одесситов сохранить прописку в Премьер-лиге. Поэтому мы знали, что соперник будет очень мотивирован. Я говорил с ребятами в раздевалке и отметил, что конечно приятно побеждать, но такой футбол вряд ли понравится болельщикам.
Мы допустили много брака, не реализовали свои стопроцентные моменты. Нам не хватало интенсивности, поэтому я недоволен игрой команды. У нас много молодых футболистов и для дальнейшего прогресса им надо брать на себя ответственность и проанализировать свои действия.
"Черноморцу" надо было побеждать, поэтому они больше атаковали. Также у одесситов хватает качественных игроков, которые демонстрировали свой индивидуальный класс. Это не простая команда и место в турнирной таблице не отражает то, как сильно выступает этот коллектив.
Юрий-Владимир Герета сегодня хорошо сыграл. У нас молодая команда и юные игроки получают свой шанс проявить себя на уровне УПЛ. В частности в заявке было двое игроков 2008 года рождения и один из них вышел на поле. Это часть нашей стратегии и мы ее будем придерживаться. С молодыми футболистами трудно стабильно получать положительный результат, но мы выбрали этот путь и строим фундамент клуба на будущее.
Конечно, молодежь будет ошибаться и это нормальный рабочий процесс. Тем более что в этой игре вышло 7 новых игроков по сравнению с предыдущим поединком. И могу сказать, что молодые игроки и дальше будут получать игровое время. Сложно, когда нет опытных игроков, которые могут подсказать и помочь в непростой момент, как это было в эпизоде с пропущенным голом. Команда минут 10 была в непростом психологическом состоянии, но все же ребята взяли себя в руки и довели дело до победы", - сказал Пономарев.
"Рух" сейчас занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 33 очка. Следующий матч команда сыграет 2-го мая против "Кривбасса".
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