Помог стандарта. Карпаты быстро сравняли счет в матче против Оболони – ВИДЕО

“Оболонь” в Киеве принимает “Карпаты” в рамках 26 тура чемпионата Украины. После довольно быстрого гола “пивоваров” львовская команда восстановила паритет на 28 минуте встречи.

Помог "львам" в этом стандарт. После подачи от углового флажка с правого фланга мяч долетел на дальнюю штангу до Стецькова, который в касание пробил по воротам. Дальше круглого в сетку срезал Приймак.

Если гол официально запишут на Стецькова, он может стать для него дебютным в составе "Карпат". Это шестой матч для защитника во львовском клубе.

UA-Футбол проводит прямой текстовый онлайн противостояние между "Оболонью" и "Карпатами".