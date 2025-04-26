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Помог стандарта. Карпаты быстро сравняли счет в матче против Оболони – ВИДЕО
Теоретически – это автогол
Карпати
“Оболонь” в Киеве принимает “Карпаты” в рамках 26 тура чемпионата Украины. После довольно быстрого гола “пивоваров” львовская команда восстановила паритет на 28 минуте встречи.
Помог "львам" в этом стандарт. После подачи от углового флажка с правого фланга мяч долетел на дальнюю штангу до Стецькова, который в касание пробил по воротам. Дальше круглого в сетку срезал Приймак.
Если гол официально запишут на Стецькова, он может стать для него дебютным в составе "Карпат". Это шестой матч для защитника во львовском клубе.
UA-Футбол проводит прямой текстовый онлайн противостояние между "Оболонью" и "Карпатами".
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