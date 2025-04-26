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Отметился важным для себя голом. Климчук поделился впечатлениями от победы над Черноморцем

Премьер-лига
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Отметился важным для себя голом. Климчук поделился впечатлениями от победы над Черноморцем

Фото: Рух

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Нападающий "Руха" Юрий Климчук поделился эмоциями после победного результата в матче 26-го тура УПЛ против "Черноморца" (2:1). Игрок отметился голом.

"Это очень важный для меня гол. После восстановления от тяжелой травмы я долгое время не мог отличиться. Поэтому хочется, чтобы этот гол стал началом будущей голевой серии. Это взятие ворот также хочу посвятить своей жене, ведь она очень меня поддерживала и не дала разувериться в себе.

Мы с Виталием Холодом много работаем над такими передачами и выходом из обороны в атаку. Он может отдать качественный дальний пас, поэтому я двигался сначала к нему, но изменил направление и побежал за спину сопернику. Хорошо, что Виталий и я чувствуем друг друга на поле и можем разыграть такую комбинацию.

"Рух" ответственно готовился к матчу с "Черноморцем". Команда разбирала игру соперника, их сильные и слабые стороны. Поэтому мы заслуженно победили, потому что были готовы к этому поединку", - сказал игрок.

Это первый гол для Климчука в этом сезоне в 22-м матче. Также имеет в активе 1 ассист. В прошлом сезоне футболист забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 17-ти играх.

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Рух (Львов) Юрий Климчук
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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
26.04.2025 в 20:11
такой балет Одессе не нужен--позор стыдно --почему не убрали на много раньше Бабича и его штаб--так ещё дали ему кресло спорт директора за развал команды
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
26.04.2025 в 20:11
такой балет Одессе не нужен--позор стыдно --почему не убрали на много раньше Бабича и его штаб--так ещё дали ему кресло спорт директора за развал команды
Ответить
0
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