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УПЛ. Оболонь – Карпаты 2:2. Результат в пользу конкурентов
"Оболонь" и "Карпаты" сыграли в результативную ничью
upl.ua
26-й тур УПЛ
Киев. "Оболонь Арена"
"Оболонь" - "Карпаты" 2:2
Гол: Стасюк, 20, Тарануха, 81 – Приймак, 29 (аг.), Невес, 90
На 34-й минуте Полегенько не реализовал пенальти
"Оболонь": Марченко - Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин - Витенчук (Мороз, 90+4), Курко (Черненко, 70), Бычек (Близниченко, 76) - Груша (Слободян, 70), Устименко (Тарануха, 76).
"Карпаты": Кинарейкин – Мирошниченко, Стецьков, Бабогло, Полегенько – Альварес, Бруниньо, Чачуа (Подлепенец, 74) – Костенко (Федор, 74), Краснопир (Невес, 68), Очеретько (Квасница, 86).
Предупреждения: Курко, 25, Карась, 45+3, Виттенчук, 62 – Чачуа, 45+2.
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