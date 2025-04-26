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УПЛ. Оболонь – Карпаты 2:2. Результат в пользу конкурентов

Премьер-лига
Обновлено

"Оболонь" и "Карпаты" сыграли в результативную ничью

УПЛ. Оболонь – Карпаты 2:2. Результат в пользу конкурентов

upl.ua

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

26-й тур УПЛ
Киев. "Оболонь Арена"
"Оболонь" - "Карпаты" 2:2
Гол: Стасюк, 20, Тарануха, 81 – Приймак, 29 (аг.), Невес, 90
На 34-й минуте Полегенько не реализовал пенальти

"Оболонь": Марченко - Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин - Витенчук (Мороз, 90+4), Курко (Черненко, 70), Бычек (Близниченко, 76) - Груша (Слободян, 70), Устименко (Тарануха, 76).

"Карпаты": Кинарейкин – Мирошниченко, Стецьков, Бабогло, Полегенько – Альварес, Бруниньо, Чачуа (Подлепенец, 74) – Костенко (Федор, 74), Краснопир (Невес, 68), Очеретько (Квасница, 86).

Предупреждения: Курко, 25, Карась, 45+3, Виттенчук, 62 – Чачуа, 45+2.

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1 голосов
Комментарии
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Sandra777 (Львів)
26.04.2025 в 20:19
Чого Чача не б'є 11 метрові ?Мірошниченко хоть колись забив з штрафного? Саків хоть штрафні клав як рукою
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Комментарии 2
Sandra777 (Львів)
26.04.2025 в 20:19
Чого Чача не б'є 11 метрові ?Мірошниченко хоть колись забив з штрафного? Саків хоть штрафні клав як рукою
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0
1
ВікторовичV (Львів)
26.04.2025 в 20:07
Федор, Квасниця мали б виходити одразу після перерви. Боротьба за 4 місце триває
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