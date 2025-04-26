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Сыграли замены! Оболонь на 81 минуте забила Карпатам второй гол – ВИДЕО

Премьер-лига

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Сыграли замены! Оболонь на 81 минуте забила Карпатам второй гол – ВИДЕО

Фото: ФК Оболонь

UA-Футбол
Новина українською

"Оболонь" и "Карпаты" играют очный матч в 26 туре Украинской Премьер-лиги. Под конец встречи "пивовары" снова повели в счете.

На 81 минуте Черненко попытался нанести дальний удар, но он был заблокирован. Но потом именно Руслан протолкнул мяч головой в штрафную, а Ростислав Тарануха пробил точно под левую штангу.

Оба игрока появились на поле по ходу второго тайма. Для Таранухи это второй гол в текущем сезоне УПЛ Черненко оформил второй ассист.

Добавим, что при счете 1:1 в первом тайме Павел Полегенько не реализовал пенальти – пробил выше ворот.

За финальным отрезком матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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