Премьер-лига
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Успели восстановить паритет! Карпаты в конце матча во второй раз забили Оболони – ВИДЕО
Сработала замена Владислава Лупашко
Фото - ФК Карпати / автор невідомий
“Оболонь” и “Карпаты” завершили очный поединок 26 тура УПЛ в Киеве. Окончательный счет - 2:2.
"Львы" сравнили цифры на табло на 90 минуте. Игорь Невес принял мяч после скидки от Квасницы и разворота пробил мимо голкипера.
Это второй гол бразильца во втором матче подряд. До этого он не забивал в 24 поединках УПЛ подряд.
Добавим, что и Невес и Квасница вышли на поле во втором тайме. Заменили они Краснопира и Очеретько соответственно.
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