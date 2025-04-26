Успели восстановить паритет! Карпаты в конце матча во второй раз забили Оболони – ВИДЕО

“Оболонь” и “Карпаты” завершили очный поединок 26 тура УПЛ в Киеве. Окончательный счет - 2:2.

"Львы" сравнили цифры на табло на 90 минуте. Игорь Невес принял мяч после скидки от Квасницы и разворота пробил мимо голкипера.

Это второй гол бразильца во втором матче подряд. До этого он не забивал в 24 поединках УПЛ подряд.

Добавим, что и Невес и Квасница вышли на поле во втором тайме. Заменили они Краснопира и Очеретько соответственно.