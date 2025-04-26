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Играли необычно. Пидгурский рассказал, как для Руха прошел матч 26-го тура

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Победили одесситов

Играли необычно. Пидгурский рассказал, как для Руха прошел матч 26-го тура

Фото: Рух

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Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский проанализировал матч 26-го тура УПЛ против "Черноморца", в котором его команда победила 2:1.

"На самом деле это была очень непростая игра и следует отдать должное сопернику, который создал нам определенные проблемы. Но я хочу похвалить свою команду, потому что мы играли необычно для себя: отошли от игры один в один и больше действовали в позиционной обороне. "Рух" с этим справился, получил три очка и это хорошо для нас.

В первую очередь важен результат. Сегодня мы его получили - победили. Тренерский штаб также поздравил с тем, что команда забила больше одного мяча за игру. У нас был непростой период, когда мы не забивали голы. Да, два гола это не так и много, но "Рух" мог забивать и больше, потому что моменты у нас были. И это все же лучше, чем было до этого - последний раз больше одного гола команда забивала еще с "Ингульцом" в конце августа.

Перед стартом сезона у нас была встреча с руководством и перед нами ставилась задача выходить и бороться за победу в каждой игре. Мы не смотрим на турнирную таблицу, а хотим побеждать любого соперника", - сказал Пидгурский.

"Рух" сейчас занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 33 очка. Следующий матч команда сыграет 2-го мая против "Кривбасса".

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Рух (Львов) Денис Пидгурский
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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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