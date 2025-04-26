Пивовары утратили победу в конце основного времени. Оболонь – Карпаты 2:2. Обзор матча

Подопечные Шищенко дважды выходили вперед, но уже через 8-9 минут "зелено-белые" восстанавливали ничью. В первом тайме Павел Полегенько не реализовал пенальти, и этот удар мог теоретически принести "львам" победу. Гости активнее пробивали по воротам (14-9), но в 11-ти эпизодах мяч пролетал мимо цели.

Столичная команда находится на 12-й позиции (25 очков) и 3 мая поедет к "Вересу". Коллектив Лупашко – пятый (40 баллов), а в пятницу будет играть на выезде с "Левым Берегом".

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Смотрите обзор матча 26 тура УПЛ

Киев. Оболонь Арена

Оболонь – Карпаты 2:2

Голы: Стасюк, 20, Тарануха, 81 – Приймак, 28 (аг), Невес, 90