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Судаков назвал самый памятный момент из матчей против Динамо

Премьер-лига

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Судаков назвал самый памятный момент из матчей против Динамо

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал, какой момент из поединков против "Динамо" за все время запомнился ему больше всего.

"Ну трудно выделить наверное. Много у нас положительных моментов было против "Динамо". Могу отметить, наверное, победный гол в том чемпионате, когда я забил в ворота "Динамо", и мы стали чемпионами", - сказал Судаков.

В воскресенье, 27-го апреля, состоится поединок 26-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо". Начало - в 18:00.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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