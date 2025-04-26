"На это нам нужно обращать внимание": Лупашко – о финише сезона и борьбе за еврокубки

Тренер "Карпат" Владислав Лупашко принял участие в пресс-конференции после поединка с "Оболонью" (2:2).

"Сегодня было довольно сложно. 100%, повлиял незабитый пенальти. Далее забили гол, но его не засчитали. Со стороны казалось, что нет офсайда. В общем очень изнурительный, но интересный матч. Слышим много одобрительных отзывов, что такие поединки любопытно смотреть. Это награда двух команд. Действительно хочется, чтобы таких матчей было гораздо больше в украинском футболе. Тогда все изменится и изменения будут яркими.

Что касается первого тайма, то на этом стадионе есть тактическое свойство, когда ты играешь в это время против солнца или против него. Мы не создали много моментов в первом тайме, потому что защитники говорили, что они просто не видят партнеров. Форма сливается, солнце садится. Не понравилось, что не развивали атаки так, как договаривались во время недельного цикла. Первый тайм не очень удался в этом плане. Во второй половине встречи игра была под нашим контролем”.