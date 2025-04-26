Выглядели лучше при помощи ветра. Вернидуб прокомментировал 0:0 с ЛНЗ

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб принял участие в пресс-конференции после матча 26-го тура УПЛ против "ЛНЗ" (0:0).

- Ровная игра. Два равных соперника. С помощью ветра в первом тайме мы выглядели намного лучше. Во втором тайме все изменилось, и лучше уже был "ЛНЗ". До перерыва у нас было два-три неплохих момента, которые мы не реализовали. После перерыва уже ближе к победе был "ЛНЗ". Особенно в моменте, когда мы едва сами себе не привезли проблемы после потери мяча Иличем. Каждый хотел выиграть, но имеем ничью.

- Вы уже сказали, что во втором тайме играли против ветра. Но ваша команда играла преимущественно дальними передачами, забрасывая мяч подальше. Был ли в этом смысл, учитывая ветер?

- Не думаю, что эти длинные передачи мы делали для того, чтобы забросить подальше мяч. Проще играли - из-за ветра. Да, с этим я согласен. Так как играл "ЛНЗ" в первом тайме - также длинными передачами. Все шло до первого гола. Никто не хотел ошибиться и пропустить. Поэтому и такая игра была. Кроме этого было много неплохих розыгрышей, моментов со стороны обеих команд. Где-то не хватило мастерства в завершающей стадии.

- Во втором тайме "Кривбасс" не играл агрессивно. Не играл через фланги. Да и замены не усилили игру. Почему вы так действовали?

- Возможно, вы смотрели другой матч (улыбается). Почему замены не добавили? Мне понравилось, как вышел Икенна. Неплохо выглядел в центре поля, выиграл все мячи. Хорошо вышел Ндомбази, даже имел свой шанс. В перерыве всегда есть 15 минут, когда можем дать указания ребятам, проанализировать. Не смогли забить? Да, это другое. В целом мы играли агрессивно, как и наш соперник. Агрессия - это не то, чтобы оторвать кому-то ногу или голову. Агрессия - при отборе мяча, прессинге. Все это было. "ЛНЗ" - неплохая команда, имеет в составе хороших исполнителей, есть сильные легионеры. Равная игра - 0:0.

- Относительно замены Твердохлиба. Дали ему отдохнуть?

- Он сделал большой объем работы сегодня. И в нападении, и в защите. Поэтому решили дать ему отдохнуть - выпустили Лунева. Но они два разных футболиста. Твердохлеб всегда нацелен на ворота, имеет свои моменты и реализует их. Лунев гораздо лучше в дриблинге, скорости. Возможно, где-то Егор лучше него играет головой. У Твердохлиба был момент уже на первой минуте, но он принял быстрое решение и попал в соперника. Моменты есть - надо их реализовывать.

- Довольны ли вы игрой центрбеков Понедельника и Романчука?

- "ЛНЗ" у нас "украл" нашего центрбека Драмбаева, хотя он номинально левый защитник (улыбается). А у нас играл в центре. Я был всегда доволен Драмбаевым. Что касается ребят, то я ими сегодня доволен. Они со своей работой справились. Доволен также и Вакулком, и Конате, которые также действовали на этих позициях.