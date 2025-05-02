Тур УПЛ и Челси – Ливерпуль. Расписание футбола на 28 апреля – 4 мая

День за днем, неделя за неделей, этап за этапом, туром за туром – приближается конец как еврокубковой кампании, так и финиш на локальных дистанциях. Во вторник и среду состоятся первые матчи полуфиналов ЛЧ, в четверг та же стадия пройдет в ЛЕ и ЛК, а на выходных, как всегда, поединки ТОП-5 чемпионатов плюс Украинской Премьер-лиги.

Понедельник, 28 апреля

Спокойный старт недели. Два заполненных игровых слота для любителей чемпионата Италии.

19:30. "Удинезе" – "Болонья". Серия А. Megogo

21:45. "Лацио" – "Парма". Серия А. Megogo

Вторник, 29 апреля

Этот матч пропустить нельзя. В Лондон пожалуют именитые гости из Парижа. Команды оформят первую часть дуэли в рамках ½ Лиги чемпионов.

22:00. "Арсенал" – "ПСЖ". ЛЧ. Megogo

Среда, 30 апреля

В декабре команды из Петрово и Луганска не доиграли матч 16-го тура УПЛ из-за воздушной тревоги. Тогда на 38-й минуте встречи счет открыл Волохатый. Ждем, чем же в итоге закончится этот поединок. Ну, а вечером "Барселона" и "Интер" сыграют свой первый матч полуфинала главного клубного европейского турнира.

15:30. "Ингулец" – "Заря" (доигрывание). УПЛ. УПЛ ТВ

22:00. "Барселона" – "Интер". ЛЧ. Megogo

Четверг, 1 мая

Команда Ярмолюка аккуратно вписалась за полчаса до старта полуфиналов Лиги Европы и Лиги конференций. В еврокубках в деле именитые команды из Англии, а именно "МЮ", "Тоттенхэм" и "Челси". Жарко будет и в матче между "Бетисом" и "Фиорентиной".

21:30. "Ноттингем Форест" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Атлетик" – "Манчестер Юнайтед". ЛЕ. Megogo

22:00. "Тоттенхэм" – "Буде/Глимт". ЛЕ. Megogo

22:00. "Бетис" – "Фиорентина". ЛК. Megogo

22:00. "Юргорден" – "Челси". ЛК. Megogo

Пятница, 2 мая

В пятницу стартует очередной тур Украинской Премьер-лиги, причем, сразу двумя поединками. После них небольшая порция Лиги 1, а также матч с участием "Манчестер Сити".

15:30. "Левый берег" – "Карпаты". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. "Рух" – "Кривбасс". УПЛ. УПЛ ТВ

21:45. "Ницца" – "Реймс". Лига 1. Megogo

22:00. "Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон". АПЛ. Setanta Sports App

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Суббота, 3 мая

"Шахтер" приедет в Одессу, "Динамо" отправится в гости к "Ингульцу", а "Верес" дома примет "Оболонь", которая в прошлом туре чуть не организовала сенсацию в поединке с "Карпатами". В Германии "Бавария" может уже оформить чемпионство, в Англии стандартно ждем на поле украинских легионеров (Забарный против Зинченко?!). Также в программе: каталонская "Барселона", миланский "Интер", "Бенфика" Трубина.

13:00. "Черноморец" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ ТВ

14:30. "Астон Вилла" – "Фулхэм". АПЛ. Setanta Sports App

15:00. "Алавес" – "Атлетико". Примера. Megogo

15:30. "Ингулец" – "Динамо". УПЛ. УПЛ ТВ

16:30. "РБ Лейпциг" – "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Санкт-Паули" – "Штутгарт". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Унион Берлин" – "Вердер". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Эвертон" – "Ипсвич". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Лестер" – "Саутгемптон". АПЛ. Setanta Sports App

17:15. "Вильярреал" – "Осасуна". Примера. Megogo

18:00. "Верес" – "Оболонь". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. "Страсбур" – "ПСЖ". Лига 1. Megogo

19:00. "Лечче" – "Наполи". Серия А. Megogo

19:30. "Арсенал" – "Борнмут". АПЛ. Setanta Sports App

19:30. "Боруссия Д" – "Вольфсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Интер" – "Верона". Серия А. Megogo

22:00. "Вальядолид" – "Барселона". Примера. Megogo

22:05. "Сент-Этьен" – "Монако". Лига 1. Megogo

22:30. "Эшторил" – "Бенфика". Примейра. Megogo

Воскресенье, 4 мая

Еще три матча УПЛ. Вечером будет особенно интересно, амбициозная "Александрия" оформит выезд в Житомир. Не пропустите "Реал", потенциальный тест Манчестером для Ярмолюка, визит "Фиорентины" к "Роме" Довбика. Главный гвоздь программы, безусловно, "Челси" против "Ливерпуля" на "Стэмфорд Бридж".