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Шахтер - Динамо: хорошо ли вы помните противостояния горняков с киевлянами в чемпионате Украины? Квиз от UA-Футбол
Самыми памятными моментами из этих матчей делитесь в комментариях
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
27 апреля во Львове пройдет "Украинское Классическое".
В 26-м туре УПЛ 2024/25 "Шахтер" будет принимать "Динамо".
Перед этим поединком мы предлагаем проверить, насколько внимательно вы помните историю противостояний грандов отечественного футбола в чемпионате Украины, пройдя наш квиз.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Корнейчук
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