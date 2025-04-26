Не хочет сглазить. Голкипер Александрии прокомментировал результаты команды и борьбу за чемпионство

Голкипер "Александрии" Георгий Ермаков оценил победный матч с "Ингульцом" (1:0) в 26-м туре УПЛ и оценил шансы на чемпионство.

- Против "Ингульца" вы сохранили свои ворота "сухими". Какие моменты были самыми сложными во время игры, и что помогло вам оставаться сосредоточенным до финального свистка?

- Первая часть первого тайма была непростой для нас в защитном плане. "Ингулец" создавал давление, и в отдельных эпизодах нужно было максимально сконцентрироваться. То, что помогло удержать "ноль" - это понимание нашей общей цели, как команды, и самоотверженный труд каждого в каждом моменте на поле.

- Стартовый состав выглядел нетрадиционно. Это было решение для предоставления игровой практики определенным игрокам, или часть тактического эксперимента?

- Не тактический эксперимент, а возможность получить игровую практику для ребят, которые меньше играли.

- "Ингулец" создал несколько опасных моментов. Как вы оцениваете действия защитной линии и ваше взаимодействие с ней в течение матча?

- Несмотря на их место в таблице, "Ингулец" старается играть в качественный, содержательный футбол. С ними сложно любому сопернику. В отчетном матче они также имели свои моменты, и надо честно признать: с нашей стороны были позиционные ошибки. В то же время оборонительная линия работала слаженно, и благодаря коммуникации мы сохранили нужный результат.

- Команда гарантировала себе участие в еврокубках. Насколько это достижение повлияло на вашу мотивацию и психологическое состояние перед игрой?

- Мы всегда выходим на поле с желанием побеждать, независимо от турнирных обстоятельств. Перед матчем мы были полностью сфокусированы на конкретном сопернике, и именно это позволяет нам демонстрировать стабильный результат.

- Этой победой команда также обеспечила себе медали чемпионата. Какие эмоции преобладают после такого достижения?

- Как и раньше, мы сохраняем фокус на каждой следующей игре. Это важное достижение для клуба, но впереди еще есть матчи, и наша задача - продолжать в том же духе.

- В этом сезоне команда демонстрирует стабильную игру в обороне. Какие аспекты тренировочного процесса способствуют такой надежности в защите?

- У нас каждый игрок понимает свою роль в защите - независимо от позиции на поле. Мы много работаем над взаимодействием, коммуникацией, и это дает результат. Вся команда включена в оборонительную работу, и именно этот командный подход - главная причина нашей надежности.

- "Александрия" не проиграла ни одного матча в этом сезоне на собственном стадионе. В чем, по вашему мнению, секрет такой стабильности?

- Наши болельщики, ультрас, атмосфера на стадионе.

- Напоследок: команда хочет удержать второе место, или будет бороться за "золото"?

- Наша цель - победа в каждом матче. Мы фокусируемся исключительно на своей игре, не заглядывая слишком далеко вперед, и делаем все от себя зависящее, чтобы достичь максимума.