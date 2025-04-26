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Жена Ракицкого осталась недовольна судейством в матче Черноморец - Рух
Естественно, ведь команда мужа проиграла
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В 26-м туре УПЛ "Черноморец" на своем поле уступил "Руху" (1:2). После игры Ольга Ракицкая, жена защитника одесской команды Ярослава, написала в Инстаграме о судействе.
"Я сколько лет в футболе, но такого еще нигде не чувствовала... А судейство? Это вообще отдельная тема. Я такого еще никогда не видела", - написала Ольга по-русски.
"Черноморец" занимает предпоследнее, 15-е место в таблице УПЛ. До безопасной зоны - 7 очков.
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Источник:Ольга Ракіцька
Опубликовал: Виктор Иванчук
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