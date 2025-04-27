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Шищенко – о матче с Карпатами: Мы хотели давить и это удавалось эпизодически. Понимаем, что результат – прежде всего
Пивовары дали отпор львам
fc.obolon.ua
Сергей Шищенко прокомментировал ничью с "зелено-белыми" (2:2).
"Анализ после матча уже не будет такой эмоциональный. Игра была классная для зрителей, а для тренеров нервная. Однако очень классные действия обеих команд. У "Карпат" хорошие игроки и команда, которая играет на мяче и хочет использовать пространство. Мы сыграли по этой же схеме, что и против "Динамо", поскольку понимали, что "Карпаты" будут очень агрессивны впереди. Они классно используют пространство и нужно было его закрыть.
Понимали, что у "Карпат" есть проблемы в защите и есть пространство, которое нужно использовать. Где-то получалось, где-то нет. Неплохие выходы были, скоростные атаки. Результат закономерен. Матч мог склониться в разные стороны. Мы могли проиграть, но досадно, что упустили победу”.
"Использовали такой же состав и схему для того, чтобы использовать проблемы "Карпат", которые были в матчах с другими соперниками. Поэтому и сыграли с двумя нападающими, у нас были отличные моменты. Мы хотели давить и это удавалось эпизодически. Я доволен действиями игроков.
Очень важный мяч был для команды и Таранухи. Во время каждой игры есть ответственность у каждого игрока. Мы в такой ситуации, что нам нужно набирать очки. У нас есть две задачи: не вылететь напрямую из УПЛ и не попасть в стыковые матчи. Мы будем стараться показывать отличную игру, чтобы был результат. Впрочем, мы понимаем, что результат – прежде всего. Он сейчас есть. Один балл может быть важным для нас, тем более против такой команды, как "Карпаты".
Случались спорные моменты, мелкие, которые могут влиять на эпизоды. Поэтому были разные эмоции. Однако во втором тайме все было хорошо”, – заявил тренер.
Столичная команда занимает 13 место (25 очков).
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